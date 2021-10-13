Настоятель псковского храма Георгий Ушаков скончался от COVID-19
13 октября на 84-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался настоятель храма Архистратига Божия Михаила деревни Мельницы Псковского района, протоиерей Георгий Ушаков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
«Просим молитв о новопреставленном протоиерее Георгии!» – написали в пресс-службе.
Напомним, 6 октября от последствий коронавируса скончался настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла на острове Белова Псковского района иерей Сергий Демидов, а 7 октября от COVID-19 умер клирик подворья Псково-Печерского монастыря диакон Виктор Петров.
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