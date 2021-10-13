Дух команды ПсковГУ: Кто и зачем идет в студенческий спорт

15:24, 13 октября 2021, ПАИ

Волейбол, баскетбол, футбол, регби, академическая гребля, шахматы, большой теннис, легкая атлетика, спортивное ориентирование, плавание и даже чирлидинг – вот далеко не полный список тех видов спорта, которыми занимаются студенты ПсковГУ. Около 700 ребят несколько раз в неделю приходят на тренировки, развивают силу, быстроту и ловкость, участвуют в соревнованиях и берут награды на значимых состязаниях, защищая честь вуза.

Какой он – спорт в ПсковГУ и есть ли у него будущее? Куда податься и как жить спортом, не забывая об учебе? К 10-летию университета мы подготовили спортивную сводку из тренировочных залов, а помогли нам в этом руководитель студенческого спортивного клуба ПсковГУ «Псковские барсы» Марьяна Тюхменёва и активные представители спортивного сообщества вуза.

Мечты сбываются

Для Ксении Корненковой теннис долгое время оставался лишь детской мечтой. Маленькой она часто смотрела соревнования по этому виду спорта по телевизору. А приступить к собственным тренировкам смогла, став студенткой Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ (направление «Биоэкология»).

«Занимаюсь я, к сожалению, не так давно, как хотелось бы, - признается четверокурсница. - Когда открыли тренировки, да ещё и предоставили транспорт до корта, невозможно было упустить такую великолепную возможность. Тренировки превзошли все мои ожидания. Ведь со стороны кажется, что работает только одна рука и просто бегаешь по полю, но на самом деле задействованы почти все группы мышц, даже на лице от напряжения».

Занятия проходят два-три раза в неделю. Посещать их можно, когда удобно, но, конечно, чем чаще, тем лучше. По словам Ксении, с ней занимается отличный тренер: даже если ты сто раз не поймёшь, как сделать тот или иной приём, тебе объяснят все в сто первый.

«Нас, теннисистов, всегда встречают с улыбкой, и тренировки проходят на позитиве, - говорит девушка. - Надеюсь, скоро я восстановлюсь после травмы и возобновлю тренировки. Спорт для меня – это глоток воздуха в рутинных буднях, шанс раскрыть как можно больше возможностей».

Спорт и танцы

Можешь ли ты сделать кувырок в воздухе, перевернуться назад через пол спортзала, полминуты отбалансировать на одной ноге высоко в воздухе и во время броска мяча взлететь в воздух? Хорошо бы сочетать все это с задорными кричалками, которые поставят зрителей на уши. Наши университетские чирлидеры пока делают только первые шаги в этом виде спорта, но, судя по настрою, их ждет успех.

«Ещё с детства я была фанатом танцующих с помпонами девочек из американских фильмов и сериалов. Годы идут, а я всё ещё смотрю на них с тем же детским восторгом, - рассказывает Элизабет Калейник, второкурсница Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций по направлению «Филология». - В прошлом году во время проведения Школы студенческого актива руководитель ССК «Псковские барсы» поделилась своей задумкой создать чирлидинг в нашем университете. Я была очень вдохновлена этой идеей, но почти целый год не решалась взять инициативу в свои руки. Всё же в начале этого учебного года нашлось достаточно желающих заниматься чирлидингом – девочек с такими же горящими глазами, как у меня. И вот теперь с нами занимается прекрасный тренер Елена Рубенкова, она вкладывает в занятия всю свою душу. Сперва это казалось нам чем-то нереальным. Теперь мы в этом живём».

Тренировки проходят два раза в неделю. В начале каждого занятия девушки разминаются, затем обязательно разучивают или повторяют движения, тянутся, развивая гибкость, выполняют упражнения в упоре лёжа. Сильные руки, как и гибкость, – неотъемлемая часть чирлидинга. А еще они прыгают на матах, и, поверьте, это довольно сложно. Но зато после такого упражнения легче прыгать от пола.

«Несмотря на то что чирлидинг в ПсковГУ появился совсем недавно, я, конечно же, мечтаю вывести нашу секцию на максимально высокий уровень, чтобы качественно поддерживать наших спортсменов на каждом соревновании, - признается Элизабет. - Видя потенциал и огонь в глазах девочек, я уверена, что у нас это получится».

В десяточку

За плечами четверокурсника Института инженерных наук Андрея Пересыпкина (направление «Электроснабжение») – масса спортивных секций: спортом он занимается с 4 класса средней школы. Сначала увлекался спортивным ориентированием и проходил школу безопасности. Подростком посещал центр «Патриот», который находится в Летнем саду, - занимался сборкой парашютов, надеванием ОЗК (общевойсковой защитный комплект – ред.), силовыми тренировками, сборкой и разборкой автомата.

Из «Патриота» и пошло увлечение пулевой стрельбой, которой Андрей продолжает заниматься, теперь уже будучи студентом ПсковГУ.

«Занятия проходят со всей строгостью техники безопасности, приходишь, устанавливаешь мишень, принимаешь нужную изготовку и по команде делаешь несколько пробных выстрелов, - объясняет спортсмен. - Это делается для того, чтобы почувствовать винтовку. Дальше тренер делает поправки, регулировку на прицеле для каждого стрелка, и затем все делают выстрелы на зачёт».

По словам Андрея, в стрельбе не нужно спешить, но и долго целиться он не рекомендует: вдох, выдох, и на середине выдоха делаешь выстрел. Эта техника помогает выровнять пульс.

«В зависимости от задачи делаешь выстрелы и заканчиваешь упражнение фразой: «Первый» щит стрельбу окончил», - делится спортсмен. - И ждёшь остальных. По окончании можно подойти и посмотреть результаты».

Разрушая стереотипы

Регби-7 — это контактный вид спорта, по сути разновидность классического регби, зародившаяся в Шотландии. Название объясняется тем, что в каждой команде всего по семь игроков (три нападающих и четыре защитника), а игра состоит из двух таймов по семь минут (перерыв — одна минута). Если классическое регби отличается своей стратегией, то главное преимущество регби-7 — в скорости и зрелищности этого вида.

Студентка третьего курса Института инженерных наук Анна Малахевич (направление «Информатика и вычислительная техника») еще пару лет назад и не слышала о таком виде спорта, но узнала, что ведётся набор в женскую команду по регби-7, заинтересовалась, решила попробовать свои силы, связалась с тренером и получила приглашение на общее собрание.

«Уже после первой тренировки я поняла, что хочу этим заниматься, - рассказывает девушка. - Многие мои знакомые сначала отговаривали меня. Спустя год интенсивных тренировок я разбиваю стереотипы людей, которые думают, что регби - это не женский вид спорта, или то, что он слишком сложный и таким маленьким девочкам в нём не место. К слову, мой рост – 158 сантиметров».

По словам Анны, регби имеет схожесть с лёгкой атлетикой: тоже бегаешь, соревнуешься на скорость, но только на поле в составе команды и с мячом в руках. При этом в забеге участвуют не только соперники, но и твоя команда, которой ты должен помочь.

Занятия по регби-7 проходят в ПсковГУ три раза в неделю. Тренировки разноплановые. На одной отрабатывают технику владения мячом, тренируют пасы и комбинации, на второй наращивают выносливость и скорость. Также есть игровые тренировки, где спортсмены уже показывают свои умения и сыгрываются с командой.

«В этом виде спорта я чуть больше года, но за это время мы успели побывать на соревнованиях различного масштаба, от товарищеских игр до чемпионата России среди студенческих команд, - делится Анна. - Все поездки остались глубоко в сердце, атмосфера на соревнованиях просто непередаваемая. У многих из нас теперь три взрослых разряда по регби».

Анна мечтает о том, что регби и дальше будет развиваться в Пскове, что команда достигнет высокого уровня. Тем более что мотивация есть: игру одной из псковских девушек заметили в профессиональном клубе. Теперь она играет в профессиональной лиге.

«Считаю, что любой спорт – это место для сильных людей, а именно сильных духом, - говорит Анна. - Нужно пробовать себя во всём, и в итоге ты найдёшь своё место. Так и случилось со мной, моё место теперь в регби. Я обрела вторую семью – это моя команда. Она мотивирует меня и в нужный момент подаст руку помощи».

В мяч за компанию

Дворовая «коробка» и школьные тренировки: Константин Гордеев из Института инженерных наук (направление «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов») увлекается баскетболом уже давно. Сейчас он учится на третьем курсе университета, но своему увлечению так и не изменил.

«В школе я попробовал множество видов спорта, но задержался всего в нескольких, и баскетбол стал одним из них. Причин на то несколько, - объясняет парень. - Многие мои друзья играли в баскетбол, а я как очень общительный ребенок всегда был с ними. Мне нравилось бегать, я всегда был довольно быстрым, но не высоким, поэтому в игре делал упор на скорость, что позволяло компенсировать недостаток роста. Баскетбол – тот вид спорта, в который играют везде и всюду, поэтому не так трудно найти площадку, мяч и компанию для игр. В этом плане это, пожалуй, один из лучших видов спорта».

В университете Константин пока только начинает свой спортивный путь в команде. Тем не менее, на первом курсе в «Кубке первокурсника» команда Института инженерных наук, где он играет, завоевала первое место.

Не так давно юноша попал в состав сборной ПсковГУ. Занятия проходят три раза в неделю, тренировка в среднем длится два часа. Спортсмены отрабатывают броски и точность, а оставшееся время отыгрывают друг против друга полноценные игры.

«Спорт для меня – сочетание огромного количества факторов, способствующих развитию многих аспектов моей жизни, - считает Константин. - Это поддержка физической формы, уверенность в повседневной жизни, способ коммуникации с людьми, а также новые знакомства и темы для разговора. Я счастлив, что на протяжении уже многих лет не отдалялся от спорта ни на шаг и всегда шел с ним бок о бок, достигая всё новых и новых вершин».

Смело вперед

В настоящее время студенты ПсковГУ занимаются в четырнадцати спортивных секциях. Наиболее популярны волейбол, футбол и баскетбол, а вот киберспорт пока только набирает обороты.

Сейчас в университете разрабатывается электронная система учёта и регистрации, в которой будут фиксироваться все спортсмены и их тренеры. Там же будет размещаться информация о достижениях и спортивных секциях.

«Вуз всячески поддерживает развитие студенческого спорта: отправляет на соревнования, форумы регионального и всероссийского уровня, активно поддерживает инициативы и проекты, - рассказывает руководитель студенческого спортивного клуба ПсковГУ «Псковские барсы» Марьяна Тюхменёва. - В прошлом учебном году, например, мы со студентом Александром Косаржевским ездили на Всероссийский Фестиваль Ассоциации студенческих спортивных клубов «АССК Фест» и представляли там собственный проект. В будущем спортивный клуб ПсковГУ планирует организовывать и проводить мероприятия международного уровня, а также развивать инклюзивный спорт».

Всю актуальную информацию можно найти в официальной группе ССК «Псковские барсы» в ВКонтакте.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.