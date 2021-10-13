Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дух команды ПсковГУ: Кто и зачем идет в студенческий спорт

Волейбол, баскетбол, футбол, регби, академическая гребля, шахматы, большой теннис, легкая атлетика, спортивное ориентирование, плавание и даже чирлидинг – вот далеко не полный список тех видов спорта, которыми занимаются студенты ПсковГУ. Около 700 ребят несколько раз в неделю приходят на тренировки, развивают силу, быстроту и ловкость, участвуют в соревнованиях и берут награды на значимых состязаниях, защищая честь вуза.

Какой он – спорт в ПсковГУ и есть ли у него будущее? Куда податься и как жить спортом, не забывая об учебе? К 10-летию университета мы подготовили спортивную сводку из тренировочных залов, а помогли нам в этом руководитель студенческого спортивного клуба ПсковГУ «Псковские барсы» Марьяна Тюхменёва и активные представители спортивного сообщества вуза.

Мечты сбываются

Для Ксении Корненковой теннис долгое время оставался лишь детской мечтой. Маленькой она часто смотрела соревнования по этому виду спорта по телевизору. А приступить к собственным тренировкам смогла, став студенткой Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ (направление «Биоэкология»).

«Занимаюсь я, к сожалению, не так давно, как хотелось бы, - признается четверокурсница. - Когда открыли тренировки, да ещё и предоставили транспорт до корта, невозможно было упустить такую великолепную возможность. Тренировки превзошли все мои ожидания. Ведь со стороны кажется, что работает только одна рука и просто бегаешь по полю, но на самом деле задействованы почти все группы мышц, даже на лице от напряжения».

Занятия проходят два-три раза в неделю. Посещать их можно, когда удобно, но, конечно, чем чаще, тем лучше. По словам Ксении, с ней занимается отличный тренер: даже если ты сто раз не поймёшь, как сделать тот или иной приём, тебе объяснят все в сто первый.

«Нас, теннисистов, всегда встречают с улыбкой, и тренировки проходят на позитиве, - говорит девушка. - Надеюсь, скоро я восстановлюсь после травмы и возобновлю тренировки. Спорт для меня – это глоток воздуха в рутинных буднях, шанс раскрыть как можно больше возможностей».

Спорт и танцы

Можешь ли ты сделать кувырок в воздухе, перевернуться назад через пол спортзала, полминуты отбалансировать на одной ноге высоко в воздухе и во время броска мяча взлететь в воздух? Хорошо бы сочетать все это с задорными кричалками, которые поставят зрителей на уши. Наши университетские чирлидеры пока делают только первые шаги в этом виде спорта, но, судя по настрою, их ждет успех.

«Ещё с детства я была фанатом танцующих с помпонами девочек из американских фильмов и сериалов. Годы идут, а я всё ещё смотрю на них с тем же детским восторгом, - рассказывает Элизабет Калейник, второкурсница Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций по направлению «Филология». - В прошлом году во время проведения Школы студенческого актива руководитель ССК «Псковские барсы» поделилась своей задумкой создать чирлидинг в нашем университете. Я была очень вдохновлена этой идеей, но почти целый год не решалась взять инициативу в свои руки. Всё же в начале этого учебного года нашлось достаточно желающих заниматься чирлидингом – девочек с такими же горящими глазами, как у меня. И вот теперь с нами занимается прекрасный тренер Елена Рубенкова, она вкладывает в занятия всю свою душу. Сперва это казалось нам чем-то нереальным. Теперь мы в этом живём».

Тренировки проходят два раза в неделю. В начале каждого занятия девушки разминаются, затем обязательно разучивают или повторяют движения, тянутся, развивая гибкость, выполняют упражнения в упоре лёжа. Сильные руки, как и гибкость, – неотъемлемая часть чирлидинга. А еще они прыгают на матах, и, поверьте, это довольно сложно. Но зато после такого упражнения легче прыгать от пола.

«Несмотря на то что чирлидинг в ПсковГУ появился совсем недавно, я, конечно же, мечтаю вывести нашу секцию на максимально высокий уровень, чтобы качественно поддерживать наших спортсменов на каждом соревновании, - признается Элизабет. - Видя потенциал и огонь в глазах девочек, я уверена, что у нас это получится».

В десяточку

За плечами четверокурсника Института инженерных наук Андрея Пересыпкина (направление «Электроснабжение») – масса спортивных секций: спортом он занимается с 4 класса средней школы. Сначала увлекался спортивным ориентированием и проходил школу безопасности. Подростком посещал центр «Патриот», который находится в Летнем саду, - занимался сборкой парашютов, надеванием ОЗК (общевойсковой защитный комплект – ред.), силовыми тренировками, сборкой и разборкой автомата.

Из «Патриота» и пошло увлечение пулевой стрельбой, которой Андрей продолжает заниматься, теперь уже будучи студентом ПсковГУ.

«Занятия проходят со всей строгостью техники безопасности, приходишь, устанавливаешь мишень, принимаешь нужную изготовку и по команде делаешь несколько пробных выстрелов, - объясняет спортсмен. - Это делается для того, чтобы почувствовать винтовку. Дальше тренер делает поправки, регулировку на прицеле для каждого стрелка, и затем все делают выстрелы на зачёт».

По словам Андрея, в стрельбе не нужно спешить, но и долго целиться он не рекомендует: вдох, выдох, и на середине выдоха делаешь выстрел. Эта техника помогает выровнять пульс.

«В зависимости от задачи делаешь выстрелы и заканчиваешь упражнение фразой: «Первый» щит стрельбу окончил», - делится спортсмен. - И ждёшь остальных. По окончании можно подойти и посмотреть результаты».

Разрушая стереотипы

Регби-7 — это контактный вид спорта, по сути разновидность классического регби, зародившаяся в Шотландии. Название объясняется тем, что в каждой команде всего по семь игроков (три нападающих и четыре защитника), а игра состоит из двух таймов по семь минут (перерыв — одна минута). Если классическое регби отличается своей стратегией, то главное преимущество регби-7 — в скорости и зрелищности этого вида.

Студентка третьего курса Института инженерных наук Анна Малахевич (направление «Информатика и вычислительная техника») еще пару лет назад и не слышала о таком виде спорта, но узнала, что ведётся набор в женскую команду по регби-7, заинтересовалась, решила попробовать свои силы, связалась с тренером и получила приглашение на общее собрание.

«Уже после первой тренировки я поняла, что хочу этим заниматься, - рассказывает девушка. - Многие мои знакомые сначала отговаривали меня. Спустя год интенсивных тренировок я разбиваю стереотипы людей, которые думают, что регби - это не женский вид спорта, или то, что он слишком сложный и таким маленьким девочкам в нём не место. К слову, мой рост – 158 сантиметров».

По словам Анны, регби имеет схожесть с лёгкой атлетикой: тоже бегаешь, соревнуешься на скорость, но только на поле в составе команды и с мячом в руках. При этом в забеге участвуют не только соперники, но и твоя команда, которой ты должен помочь.

Занятия по регби-7 проходят в ПсковГУ три раза в неделю. Тренировки разноплановые. На одной отрабатывают технику владения мячом, тренируют пасы и комбинации, на второй наращивают выносливость и скорость. Также есть игровые тренировки, где спортсмены уже показывают свои умения и сыгрываются с командой.

«В этом виде спорта я чуть больше года, но за это время мы успели побывать на соревнованиях различного масштаба, от товарищеских игр до чемпионата России среди студенческих команд, - делится Анна. - Все поездки остались глубоко в сердце, атмосфера на соревнованиях просто непередаваемая. У многих из нас теперь три взрослых разряда по регби».

Анна мечтает о том, что регби и дальше будет развиваться в Пскове, что команда достигнет высокого уровня. Тем более что мотивация есть: игру одной из псковских девушек заметили в профессиональном клубе. Теперь она играет в профессиональной лиге.

«Считаю, что любой спорт – это место для сильных людей, а именно сильных духом, - говорит Анна. - Нужно пробовать себя во всём, и в итоге ты найдёшь своё место. Так и случилось со мной, моё место теперь в регби. Я обрела вторую семью – это моя команда. Она мотивирует меня и в нужный момент подаст руку помощи».

В мяч за компанию

Дворовая «коробка» и школьные тренировки: Константин Гордеев из Института инженерных наук (направление «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов») увлекается баскетболом уже давно. Сейчас он учится на третьем курсе университета, но своему увлечению так и не изменил.

«В школе я попробовал множество видов спорта, но задержался всего в нескольких, и баскетбол стал одним из них. Причин на то несколько, - объясняет парень. - Многие мои друзья играли в баскетбол, а я как очень общительный ребенок всегда был с ними. Мне нравилось бегать, я всегда был довольно быстрым, но не высоким, поэтому в игре делал упор на скорость, что позволяло компенсировать недостаток роста. Баскетбол – тот вид спорта, в который играют везде и всюду, поэтому не так трудно найти площадку, мяч и компанию для игр. В этом плане это, пожалуй, один из лучших видов спорта».

В университете Константин пока только начинает свой спортивный путь в команде. Тем не менее, на первом курсе в «Кубке первокурсника» команда Института инженерных наук, где он играет, завоевала первое место. 

Не так давно юноша попал в состав сборной ПсковГУ. Занятия проходят три раза в неделю, тренировка в среднем длится два часа. Спортсмены отрабатывают броски и точность, а оставшееся время отыгрывают друг против друга полноценные игры.

«Спорт для меня – сочетание огромного количества факторов, способствующих развитию многих аспектов моей жизни, - считает Константин. - Это поддержка физической формы, уверенность в повседневной жизни, способ коммуникации с людьми, а также новые знакомства и темы для разговора. Я счастлив, что на протяжении уже многих лет не отдалялся от спорта ни на шаг и всегда шел с ним бок о бок, достигая всё новых и новых вершин».

Смело вперед

В настоящее время студенты ПсковГУ занимаются в четырнадцати спортивных секциях. Наиболее популярны волейбол, футбол и баскетбол, а вот киберспорт пока только набирает обороты.

Сейчас в университете разрабатывается электронная система учёта и регистрации, в которой будут фиксироваться все спортсмены и их тренеры. Там же будет размещаться информация о достижениях и спортивных секциях.

«Вуз всячески поддерживает развитие студенческого спорта: отправляет на соревнования, форумы регионального и всероссийского уровня, активно поддерживает инициативы и проекты, - рассказывает руководитель студенческого спортивного клуба ПсковГУ «Псковские барсы» Марьяна Тюхменёва. - В прошлом учебном году, например, мы со студентом Александром Косаржевским ездили на Всероссийский Фестиваль Ассоциации студенческих спортивных клубов «АССК Фест» и представляли там собственный проект. В будущем спортивный клуб ПсковГУ планирует организовывать и проводить мероприятия международного уровня, а также развивать инклюзивный спорт».

Всю актуальную информацию можно найти в официальной группе ССК «Псковские барсы» в ВКонтакте.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

Врачи назвали симптомы, при которых россиянам необходимо провериться на COVID-19
13 октября 2021

Клиенты Tele2 смогут пользоваться подпиской «Яндекс Плюс» два месяца бесплатно
13 октября 2021

Инвестпроект по выпуску экопосуды одобрил наблюдательный совет «Моглино»

13 октября 2021

Псковский онколог назвал причины возникновения рака груди
13 октября 2021

Дух команды ПсковГУ: Кто и зачем идет в студенческий спорт
13 октября 2021

Мифы и правду о раке груди обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
13 октября 2021

Итоги опроса: мнения пользователей сайта ПАИ по вопросу введения QR-кодов разделились
13 октября 2021

Александр Котов поднялся на пять строчек в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...