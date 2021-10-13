Псковский онколог назвал причины возникновения рака груди

15:32, 13 октября 2021, ПАИ

О причинах возникновения рака молочной железы рассказал главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.

Наследственный фактор при онкологии рака молочной железы варьируется от 4 до 6% из всех факторов риска. В случае, если у ближайших родственников был рак молочной железы агрессивной формы, то вероятность также увеличивается. По словам врача, в этом случае нужно относиться к здоровью максимально внимательно и проверяться чаще.

К факторам риска также относятся нарушение гормонального фона при приеме контрацептивов без назначения гинеколога или гормональных препаратов, избыточный вес.

«Если женщины долго не рожают, происходит гормональный сбой, за счет которого может быть риск возникновения рака молочной железы», - отметил Юров.

При травме молочных желез также может возникнуть опухоль.

«Окружающая среда и загрязненность воздуха – условные канцерогенные моменты. Риск есть у тех, кто работает на химических производствах, но это маленький процент», - подчеркнул главный врач.