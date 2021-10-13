Мышьяк и свинец нашли в организме отравленных в подмосковном приюте собак

17:44, 13 октября 2021, ПАИ

Мышьяк и свинец нашли эксперты в организме погибших от отравления собак в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя и директора приюта «Лохматая душа» Валентину Силич.

По её словам, в моче умерших животных выявили большое количество тяжелых металлов, которые накапливаются в крови. Причем, по мнению экспертизы, копились они постепенно.

Директор приюта предположила, что могла произойти ошибка на производстве корма — помимо еды для животных компания выпускает крысиные корма и яды. «Я думаю, это просто небрежность. Возможно, использовали одну емкость для смешивания кормов для крыс и собак», - пояснила Валентина Силич. Она не считает, что это злой умысел, и уверена, что повлиял человеческий фактор.

Всего в приют закупили 10 тонн корма на 2 тысячи собак. После первой раздачи еды отравились 200 животных, остальные не пострадали. По словам Силич, кроме ее приюта пострадали еще два - в Челябинске, где используется аналогичный корм, и в Подмосковье. Приют предложил производителю забрать оставшуюся партию, но реакции не последовало.

Массовое отравление собак в приюте произошло 29 сентября. 14 из них погибли сразу, еще 3 - спустя сутки. Всего пострадали около 200 животных, 10 еще находятся в тяжелом состоянии и пока не могут встать на лапы. Оправившихся постепенно рассаживают по вольерам.

Прокуратура проводит проверку по факту отравления животных.