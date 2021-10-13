Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают принять участие в ежегодной просветительской премии «Знание»

Псковичей приглашают принять участие в ежегодной просветительской премии «Знание», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Премия каждый год присуждается российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства. На получение награды могут претендовать преподаватели, лекторы, школьные учителя, блогеры, компании, СМИ и другие люди, и проекты из разных областей, ведущих просветительскую деятельность.

Премия учреждена российским обществом «Знание» для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. Подать заявку на участие можно до 1 ноября на сайте. Номинировать можно не только себя, но и других людей или интересные проекты.

Лауреатов премии пригласят к сотрудничеству с российским обществом «Знание». Кроме того, они получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», где получат доступ к мультимедийной инфраструктуре, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов и фильмов.

С 1 по 7 ноября лекторы общества «Знание» и представители партнерских вузов и организаций определят по четыре претендента в каждой из номинаций. Главными критериями отбора являются масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя.

Также с 15 ноября на сайте будет открыто голосование за победителя в специальной награде «По версии слушателей» в рамках главной номинации «За общий вклад в просвещение».

В конце ноября члены почетного жюри – видные государственные деятели, представители бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства – выберут лауреатов, а 7 декабря их торжественно наградят в Московском театре мюзикла.

Подробная информация о просветительской премии «Знание» размещена на официальном сайте.

 

 

Премия «Знание» – отличная возможность для тех, кто ведёт просветительскую деятельность, заявить о себе, получить поддержку и рассказать о своих проектах. В Псковской области есть немало людей, достойных награды и признания на уровне страны. Участие в конкурсе для них может стать шансом продвинуть свою просветительскую работу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

Вакцинолог: COVID‑19 навсегда останется в мире
13 октября 2021

Четвёртую волну COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ
13 октября 2021

Новые катера для сообщения с Талабскими островами начнут навигацию весной
13 октября 2021

Два новых 30-местных катера для сообщения с Талабами прибыли в Псковскую область
13 октября 2021

Основатель сервиса зоотакси в Псковской области рассказала про свой проект

13 октября 2021

140 тысяч рублей получили аспиранты ПсковГУ за лучшие научные работы
13 октября 2021

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области покинет свой пост
13 октября 2021

Елена Бибикова провела тематическую сессию в рамках Третьего Евразийского женского форума


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...