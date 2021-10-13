Псковичей приглашают принять участие в ежегодной просветительской премии «Знание»

17:50, 13 октября 2021, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в ежегодной просветительской премии «Знание», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Премия каждый год присуждается российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства. На получение награды могут претендовать преподаватели, лекторы, школьные учителя, блогеры, компании, СМИ и другие люди, и проекты из разных областей, ведущих просветительскую деятельность.

Премия учреждена российским обществом «Знание» для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. Подать заявку на участие можно до 1 ноября на сайте. Номинировать можно не только себя, но и других людей или интересные проекты.

Лауреатов премии пригласят к сотрудничеству с российским обществом «Знание». Кроме того, они получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», где получат доступ к мультимедийной инфраструктуре, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов и фильмов.

С 1 по 7 ноября лекторы общества «Знание» и представители партнерских вузов и организаций определят по четыре претендента в каждой из номинаций. Главными критериями отбора являются масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя.

Также с 15 ноября на сайте будет открыто голосование за победителя в специальной награде «По версии слушателей» в рамках главной номинации «За общий вклад в просвещение».

В конце ноября члены почетного жюри – видные государственные деятели, представители бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства – выберут лауреатов, а 7 декабря их торжественно наградят в Московском театре мюзикла.

Подробная информация о просветительской премии «Знание» размещена на официальном сайте.

Премия «Знание» – отличная возможность для тех, кто ведёт просветительскую деятельность, заявить о себе, получить поддержку и рассказать о своих проектах. В Псковской области есть немало людей, достойных награды и признания на уровне страны. Участие в конкурсе для них может стать шансом продвинуть свою просветительскую работу.