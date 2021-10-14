16 тысяч рублей получил псковский приют «Лесопилка» после акции по сдаче макулатуры
В результате акции «Сдай макулатуру - накорми бездомных животных», которую организовало «Экомышление», псковский приют «Лесопилка» получил 16 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».
На эти средства сразу был закуплен провиант для кошачьего отделения, где живут более 30 бездомных животных.
В «Зоозащите» поблагодарили участников и организаторов акции, а также всех, кто поддерживает приюты.
Приют «Лесопилка» находится в Пскове на улице Новгородской, 7. Здесь всегда рады добрым гостям.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
14 октября 2021
О ноябрьских каникулах, кошачьих и русском мате – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»