16 тысяч рублей получил псковский приют «Лесопилка» после акции по сдаче макулатуры

09:12, 14 октября 2021, ПАИ

В результате акции «Сдай макулатуру - накорми бездомных животных», которую организовало «Экомышление», псковский приют «Лесопилка» получил 16 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

На эти средства сразу был закуплен провиант для кошачьего отделения, где живут более 30 бездомных животных.

В «Зоозащите» поблагодарили участников и организаторов акции, а также всех, кто поддерживает приюты.

Приют «Лесопилка» находится в Пскове на улице Новгородской, 7. Здесь всегда рады добрым гостям.