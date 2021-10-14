Псковские зоозащитники спасли пострадавшего под капотом кота с оторванным ухом

09:19, 14 октября 2021, ПАИ

Ещё один пострадавший под капотом автомобиля кот поступил в псковский зооприют «Лесопилка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

«Ещё одна жертва холодных ночей и желания согреться около двигателя автомобиля. Этого котенка-подростка вытащили из-под капота с уже оторванным ушком, поврежденной лапкой», - рассказали волонтёры. Они призвали всех тех, кто поворачивает ключ зажигания в своей машине, посмотреть сначала под капот. Возможно, этим получится спасти чье-то здоровье и жизнь.

Сейчас пострадавший кот проходит лечение в приюте. «Если кому-то понравилось это апельсиновое солнышко - приезжайте в приют», - добавили зоозащитники.

Телефон для связи: 89113623125.

Приют «Лесопилка» находится в Пскове на улице Новгородской, 7.