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Псковичи моментально опустошают диспенсеры с дог-пакетами

Псковичи моментально опустошают диспенсеры с дог-пакетами, набирая их впрок. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

«Пока опыт не самый положительный, люди просто забирают сразу всё, но наша задача - привить псковичам культуру, дать понять, что не надо набивать этими пакетами полные карманы», - заметил Борис Елкин.

По его словам, администрация области располагает определённым запасом бумажных пакетов для собачьих экскрементов, однако есть опасения, что псковичи опять разберут многомесячный запас за несколько дней.

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