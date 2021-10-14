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Общество

Псковичей приглашают принять участие во флешмобе «Папа, я тобой горжусь»

14 октября Роспатриотцентр запускает всероссийскую акцию «Папа, я тобой горжусь», приуроченную ко Дню отца, который впервые отмечается в России 17 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Роспатриотцентра.

До недавнего времени отцы не имели собственного праздника, а переоценить роль папы в воспитании детей и привитии им патриотических ценностей очень сложно. В октябре президент России Владимир Путин поручил установить в стране новый праздник – День отца. Он будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

«Для участия в акции расскажите о своем отце, объясните, какие ценности он вам привил, чему научил, как повлиял на вашу жизнь, вспомните самые важные моменты общения с отцом, интересные и забавные случаи. Выложите свой рассказ в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» с хештегом #ПапаЯТобойГоржусь», – рассказали в пресс-службе.

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