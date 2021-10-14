Россияне назвали главное качество идеального отца

14:00, 14 октября 2021, ПАИ

33% россиян назвали идеальным качеством отца заботливое, уважительное отношение к матери детей, такие результаты опроса выложили на сайте ВЦИОМ России, который проводился совместно с АНО «Национальные приоритеты», приуроченный ко Дню отца в России.

Кроме того, 29% опрошенных указали идеальной чертой главы семейства совместный поиск решения проблем, 19% проголосовали за «быть примером для подражания», 18% отметили доброту и 17% указали надежность.

К тому же 12% опрошенных россиян считают, что «не важно, какими качествами обладает отец: если он есть – уже хорошо», и всего 7% ответили, что качества отца не важны, потому что для каждого ребенка его отец «идеальный».

14 октября Роспатриотцентр запускает всероссийскую акцию «Папа, я тобой горжусь». Для участия в акции необходимо будет рассказать о своем отце и выложить свой рассказ в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» с хештегом #ПапаЯТобойГоржусь.

Напомним, что 17 октября будет впервые отмечаться День отца, который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина 4 октября. Этот день будет праздноваться каждый год в третье воскресенье октября.