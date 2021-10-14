Сокольники Северо-Запада готовы оказать помощь Пскову в борьбе с птицами в парках

16:30, 14 октября 2021, ПАИ

Ассоциация «Союз сокольников Северо-Запада» заявила о готовности сотрудничать с властями Пскова в части борьбы с птицами в городских парках. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на президента объединения Ирину Кузнецову-Шушкевич.

Она отметила, что представители союза готовы выехать на место вместе с представителями Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, которые курируют и Псковскую область. Специалисты расскажут и покажут, как применяются ловчие птицы для очистки парков от других пернатых. Ирина Кузнецова-Шушкевич добавила, что подобное мероприятие недавно проводилось в Новгороде совместно с «Соколиным двором», который работает в местном Кремле.

Встреча руководства администрации Пскова и Союза сокольников Северо-Запада запланирована на начало ноября. Стороны обсудят практическое применение экологичного регулирования численности нежелательных пернатых.

Ранее и. п. главы администрации города Борис Елкин заявил о возможном применении в Детском парке хищных птиц. Технические средства отпугивания пернатых вышли из строя и не подлежат ремонту. Из-за обилия птиц жители Пскова жалуются на следы жизнедеятельности птиц на скамейках и дорожках парка.