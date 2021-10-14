В России появятся дополнительные меры поддержки овощеводов

17:09, 14 октября 2021, ПАИ

В 2020 году в России на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительства 14 октября, сообщается на сайте кабмина.

Также предусмотрено увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит увеличить объём производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%, уточнил министр.

Он напомнил, что в стране наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию. Отрасль пострадала из-за погодных условий, что сказывается на объёме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что отечественные сельхозтоваропроизводители прилагают максимальные усилия, чтобы новый урожай овощей и картофеля оперативно поступал в оборот. Также на рост цен на овощи и картофель влияет увеличение себестоимости производства продукции, связанное с повышением цен на удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений.

Поэтому решено с 2022 года запустить дополнительные меры поддержки в рамках госпрограммы АПК по направлению «Овощеводство и картофелеводство».

Минсельхоз предусмотрит субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, увеличение объёмов производства овощей открытого и закрытого грунта, техническое переоснащение производственных мощностей, строительство овоще- и картофелехранилищ, льготную транспортировку овощей и льготное кредитование и создание селекционно-семеноводческих центров.

Помимо этого, в рамках предоставления грантов и субсидий малым формам хозяйствования в приоритете будет направление овощеводства. Совместно с Минпромторгом дополнительно прорабатываются вопросы обеспечения прямого сбыта продукции для малых и средних хозяйств, что поможет снизить стоимость овощей для россиян.

«Но, безусловно, нельзя забывать о поддержке личных подсобных хозяйств, поэтому планируем с 2022 года предусмотреть возможность субсидирования производства продукции ЛПХ. Такой пилотный проект, по нашему мнению, замедлит темпы снижения объёмов производства в этом секторе», - добавил Дмитрий Патрушев.

Премьер-министр Михаил Мишустин заметил, что меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но цены на продовольствие во всём мире растут, и требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию стоимости продуктов питания в долгосрочной перспективе.