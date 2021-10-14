Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В России появятся дополнительные меры поддержки овощеводов

В 2020 году в России на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительства 14 октября, сообщается на сайте кабмина.

Также предусмотрено увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит увеличить объём производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%, уточнил министр.

Он напомнил, что в стране наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию. Отрасль пострадала из-за погодных условий, что сказывается на объёме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что отечественные сельхозтоваропроизводители прилагают максимальные усилия, чтобы новый урожай овощей и картофеля оперативно поступал в оборот. Также на рост цен на овощи и картофель влияет увеличение себестоимости производства продукции, связанное с повышением цен на удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений.

Поэтому решено с 2022 года запустить дополнительные меры поддержки в рамках госпрограммы АПК по направлению «Овощеводство и картофелеводство».

Минсельхоз предусмотрит субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, увеличение объёмов производства овощей открытого и закрытого грунта, техническое переоснащение производственных мощностей, строительство овоще- и картофелехранилищ, льготную транспортировку овощей и льготное кредитование и создание селекционно-семеноводческих центров.

Помимо этого, в рамках предоставления грантов и субсидий малым формам хозяйствования в приоритете будет направление овощеводства. Совместно с Минпромторгом дополнительно прорабатываются вопросы обеспечения прямого сбыта продукции для малых и средних хозяйств, что поможет снизить стоимость овощей для россиян.

«Но, безусловно, нельзя забывать о поддержке личных подсобных хозяйств, поэтому планируем с 2022 года предусмотреть возможность субсидирования производства продукции ЛПХ. Такой пилотный проект, по нашему мнению, замедлит темпы снижения объёмов производства в этом секторе», - добавил Дмитрий Патрушев.

Премьер-министр Михаил Мишустин заметил, что меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но цены на продовольствие во всём мире растут, и требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию стоимости продуктов питания в долгосрочной перспективе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

14 октября 2021

Около 6 млрд рублей дополнительно направят регионам на выплаты многодетным семьям

14 октября 2021

Более 28 млрд рублей выделит правительство на выплаты детям от 3 до 7 лет

13 октября 2021

5,7 млн рублей поступило в бюджет после легализации «теневой» зарплаты в Псковской области
13 октября 2021

На 14 млрд рублей пополнили бюджет региона налогоплательщики Псковской области
12 октября 2021

Около 41,5 трлн рублей направят на соцподдержку россиян в ближайшие три года
11 октября 2021

Центробанк выпускает новую сторублёвую купюру
11 октября 2021

В России нашли способ снизить цены на электроэнергию
10 октября 2021

Эксперт рассказал о проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...