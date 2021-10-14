Губернатор Псковской области поручил соблюсти все меры безопасности при проведении переписи населения

18:44, 14 октября 2021, ПАИ

Сегодня, 14 октября, на межведомственном совещании о готовности региона к проведению переписи населения губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам районов соблюсти все противоэпидемические меры безопасности при проведении переписи, сообщает пресс-служба региональной администрации.



Кампания стартует 15 октября. Отличительной особенностью переписи этого года от предыдущих является то, что впервые будудет использован электронный формат. Заполнить переписные листы, включающие 33 вопроса о различных аспектах жизни гражданина, можно будет на портале Госуслуг. Кроме того, будут функционировать 190 участков переписи. И, наконец, с 18 октября начнет работу по опросу жителей региона 1131 переписчик.

Михаил Ведерников обратил внимание, что переписная кампания будет проходить в условиях противодействия пандемии и действия ограничительных мероприятий. Главам районов дано поручение соблюсти все меры противоэпидемической безопасности.



Кроме того, глава региона призвал к внимательности и бдительности жителей Псковской области. Во время переписи возможна активизация деятельности мошенников, использующих этот период как шанс попасть в квартиры или украсть персональные данные. У всех переписчиков есть удостоверение, специальная форма и оснащение Росстата, по которым можно идентифицировать сотрудников кампании.