Студенты ПсковГУ побывали в Москве на «Снежном десанте РСО»

19:16, 14 октября 2021, ПАИ

Студенты и бойцы отрядов «Снежного десанта» ПсковГУ стали участниками форума Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», который прошел в Москве с 8 по 10 октября. Акция собрала 380 человек из 64 регионов страны. Среди них действующие активисты и кураторы акции в региональных штабах, представители администрации вузов и органов власти. Об этом ПАИ сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

«Я впервые приняла участие в мероприятии такого масштаба, – рассказала боец отряда «Снежного десанта» Анна Смоленкова. – Целью моей поездки было знакомство с работой медицинских отрядов десанта, с тем, чтобы в дальнейшем организовать медицинский десант и в нашей области. Надеюсь, в ближайшее время это у нас получится».

Для участников были проведены панельные дискуссии, различные мастер-классы, интерактивы, обучающие занятия по оказанию первой помощи.

Делегация из Пскова в рамках форума помогла убрать территорию Парка Победы и приняла участие в экскурсии по Музею Победы.

Руководитель акции «Снежный десант» в Псковской области Елизавета Раку рассказала о деятельности отряда в нашем регионе.

«Каждый год в начале февраля группа студентов на неделю выезжает в отдаленные деревни области и оказывает там всевозможную помощь жителям. Чаще всего это шефская помощь: например, наколоть дрова, очистить снег, принести воду пожилым людям. Помимо этого, содействие администрации, работа в школах с детьми. Также существует традиция проводить в местных Домах культуры творческие концерты. В прошлом году мы выезжали в Невель в составе 15 человек. Перевезли библиотеку, подготовили местный ЗАГС к ремонту, чистили снег, прибрались в школе, сложили два больших сарая дров для детей войны», – сообщила руководитель акции.

Девушка добавила, что в десант ездит уже третий год и каждый раз получает новый опыт. Она отметила, что поездка на форум помогла ей перенять опыт у тех, кто проводит десанты много лет, а также узнать особенности проведения акции в тех районах, где она пока мало развита.

«Мы поставили для себя цели на ближайшее время и зарядились энергией на предстоящие выезды, – рассказала Елизавета. – Надеюсь, отрядов в ближайшем будущем появится больше и мы сможем охватить больше районов Псковской области».

Отметим, «Снежный десант» – это Всероссийская патриотическая акция российских студенческих отрядов, которая уже второй год проводится в Пскове.