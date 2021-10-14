Туристский информационный центр Псковской области снял о себе видео

20:17, 14 октября 2021, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области снял и разместил в Instagram ролик о своей деятельности.

Приехал в Псковскую область? Не знаешь куда пойти? Тогда тебя ждут в Туристском информационном центре Псковской области:

Паспорт туриста «Серебряное ожерелье России»;

Бонусы и чат-бот RussiaTravel.club;

Все о музеях, театрах, кинотеатрах;

Лучшие гиды и экскурсоводы;

Эксклюзивные экскурсионные программы;

Подробная информация о средствах размещения и точках питания;

Интересные события и фотолокации.

Ранее, Псковское агенство информации сообщало, что в ТИЦ можно взять бесплатно карты туриста.