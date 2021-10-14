Туристский информационный центр Псковской области снял о себе видео
Туристский информационный центр Псковской области снял и разместил в Instagram ролик о своей деятельности.
Приехал в Псковскую область? Не знаешь куда пойти? Тогда тебя ждут в Туристском информационном центре Псковской области:
- Паспорт туриста «Серебряное ожерелье России»;
- Бонусы и чат-бот RussiaTravel.club;
- Все о музеях, театрах, кинотеатрах;
- Лучшие гиды и экскурсоводы;
- Эксклюзивные экскурсионные программы;
- Подробная информация о средствах размещения и точках питания;
- Интересные события и фотолокации.
Ранее, Псковское агенство информации сообщало, что в ТИЦ можно взять бесплатно карты туриста.
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