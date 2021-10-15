Михаил Ведерников: 4 900 человек находятся на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что загруженность коечного фонда для ковидных больных выше 80%.
«В общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении 4 900 человек», – написал глава региона.
За последние сутки в Псковской области выявили коронавирус 247 раз. Выздоровели 142 человека. Умерли трое.
С начала пандемии в регионе 53 653 раза медики подтверждали коронавирусную инфекцию.
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Михаил Ведерников: 4 900 человек находятся на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области
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