Псковский губернатор назвал условие для снятия большинства ограничений по COVID-19

08:57, 15 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте назвал условие для снятия большинства ограничений по коронавирусу.

Глава региона отметил, что в настоящий момент темпы вакцинации от COVID-19 возросли в Псковской области, но их по-прежнему нужно наращивать в несколько раз. По его словам, когда прививку сделают 80 % подлежащего вакцинации населения, большинство ограничений в регионе будет снято.

По последним данным, в Псковской области первый компонент прививки сделали 191 154 жителя региона, 181 606 человек привились двумя компонентами вакцин от COVID-19.