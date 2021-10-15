Улицы Новоселов и Звездную в Пскове закроют на выходные

10:32, 15 октября 2021, ПАИ

В Пскове в выходные дни закроют улицы Новоселов и Звездную, сообщили в пресс-службе администрации города.

16 октября с 08:00 до 00:00 в связи с ремонтом дороги закрывается для движения автотранспорта, включая автобусы городских маршрутов, улица Новоселов на участке от улицы Алтаева до улицы Звездной. В качестве объезда определены улицы Алтаева и Инженерная.

17 октября с 08:00 до 00:00 закрывается для движения транспорта улица Звездная на участке от улицы Новоселов до улицы Труда. В качестве объезда определена улица Инженерная.

Движение городских автобусов в указанное время будет осуществляться по улице Труда без заезда на улицу Новоселов. Остановки «Архив» и «Улица Новоселов» с 08:00 16 октября до 00:00 17 октября будут закрыты.

Администрация города просит водителей учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.