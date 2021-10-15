Возвращение псковички Юлии Пересильд на Землю покажут в прямом эфире

11:48, 15 октября 2021, ПАИ

Возвращение на Землю экипажа с уроженкой Пскова, актрисой Юлией Пересильд на борту запланировано на утро 17 октября, сообщает «Первый канал».

К тому моменту продолжительность работы Олега Новицкого на борту МКС составит 191 сутки, а Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко – 12 суток.

Первый канал будет транслировать посадку корабля «Союз» в прямом эфире и онлайн. Прямое включение из района приземления – в 07:15 по московскому времени. По предварительным данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 07:36.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.