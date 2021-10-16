Участок улицы Новосёлов перекрыт в Пскове

12:15, 16 октября 2021, ПАИ

16 октября с 08:00 до 00:00 в связи с ремонтом дороги закрывается для движения автотранспорта, включая автобусы городских маршрутов, улица Новосёлов на участке от улицы Алтаева до улицы Звёздной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В качестве объезда определены улицы Алтаева и Инженерная.

Движение городских автобусов в указанное время будет осуществляться по улице Труда без заезда на улицу Новосёлов. Остановки «Архив» и «Улица Новосёлов» с 08:00 16 октября до 00:00 17 октября будут закрыты.

Администрация города просит водителей учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.