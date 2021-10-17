Псковичка Юлия Пересильд возвращается на Землю

07:00, 17 октября 2021, ПАИ

Утром 17 октября экипаж с уроженкой Пскова, актрисой Юлией Пересильд на борту возвращается на Землю. «Союз МС-18» с киноэкипажем начал спуск с орбиты.

Первый канал будет транслировать посадку корабля «Союз» в прямом эфире и онлайн. Прямое включение из района приземления – в 7:15 по московскому времени. По предварительным данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 07:36.

Продолжительность работы Олега Новицкого на борту МКС составила 191 день, а Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко – 12 суток.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.