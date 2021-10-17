Началась трансляция с места приземления корабля с киноэкипажем

07:32, 17 октября 2021, ПАИ

17 октября проходит прямая трансляция с места приземеления корабля «Союз» с уроженкой Пскова, актрисой Юлией Пересильд на борту. Она возвращается на Землю после 12 суток в космосе.

Посадку транслирует Первый канал в прямом эфире и онлайн. По предварительным данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 7:35.

Возвращающийся с МКС на Землю киноэкипаж сообщил о неплохом самочувствии, на корабле всё в порядке. Спускающийся аппарат прошёл плотные слои атмосферы. У корабля перед посадкой раскрылся парашют для уменьшения скорости.

5 октября с Байконура на Международную космическую станцию отправился первый в мире экипаж кинематографистов. В состав основного экипажа вошли съёмочная группа космической драмы «Вызов» – Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и командир МКС-66, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Все новости о полёте псковички Юлии Пересильд в космос можно посмотреть в сюжете.