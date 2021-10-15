Михаил Ведерников поблагодарил Сергея Аржаникова за большой вклад в развитие сферы занятости населения Псковской области

12:54, 15 октября 2021, ПАИ

15 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с председателем регионального комитета по труду и занятости Сергеем Аржаниковым, который покидает пост в связи с достижением выслуги лет на государственной службе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников выразил благодарность Сергею Аржаникову за труд и огромный вклад в развитие сферы труда и занятости населения, которую он возглавлял более 20 лет. «Надеюсь, вы останетесь добрым и мудрым наставником для нового поколения сотрудников комитета. Эта сфера крайне важная для наших граждан. Она может быть не всегда на виду, но от вашего профессионализма в этом направлении очень многое зависит», - отметил глава региона.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в реализацию государственной социальной политики на территории региона Михаил Ведерников вручил Сергею Аржаникову почетную грамоту губернатора. Сергей Аржаников в свою очередь поблагодарил главу региона за оказанное доверие возглавлять столь ответственное направление.