Работники пищевой промышленности принимают поздравления 17 октября

07:25, 17 октября 2021, ПАИ

17 октября отмечается День работников пищевой промышленности. Об этом сообщает calend.ru.

Праздник установлен в 1966 году и отмечается в ряде стран постсоветского пространства в третье воскресенье октября. Сейчас в мире остро стоит вопрос о формировании продовольственной безопасности, и работники пищевой промышленности одними из первых призваны решать эту проблему. Именно они обеспечивают продовольственную стабильность российских регионов, вносят весомый вклад в развитие экономики страны.

В этот день отличившимся сотрудникам вручают грамоты, почётные звания. Проводятся фестивали и выставки еды. В торжествах принимают участие пекари, повара и представители смежных профессий, логисты, технологи, инженерно-технические и научные работники.

Напомним, что ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия.