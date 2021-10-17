День работников дорожного хозяйства в России отмечается 17 октября

09:57, 17 октября 2021, ПАИ

17 октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Об этом сообщает calend.ru.

Праздник появился в 1996 году. Первоначально он назывался День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и отмечался ежегодно в последнее воскресенье октября. Однако было решено переименовать день, его стали ежегодно отмечать в третье воскресенье октября.

В состав дорожного хозяйства России входят свыше 3000 учреждений и предприятий различных форм собственности. В дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях работают порядка 750 тысяч человек.

В этот день принимают поздравления все, кто строит автомагистрали и мосты, обеспечивает содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами.