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Общество

Михаил Ведерников поручил наладить работу кол-центра городской поликлиники

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил наладить работу кол-центра городской поликлиники, пишет официальный Telegram-канал региона.

Михаил Ведерников отметил, что это необходимо для того, чтобы пациенты оперативно могли дозвониться до медучреждения.

Председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко отметила, что уже направила туда своего заместителя. Сегодня в кол-центр пришли работать студенты медколледжа, чтобы помочь в работе медицинскому персоналу.

«Там будет работать шесть людей в две смены с 08:00 до 20:00, потом будет переключение на автоответчик», - заметила Гаращенко.

В завершение Марина Гаращенко также подчеркнула, что люди отмечают хорошо организованную работу кол-центра скорой помощи. «Это удобно, и всегда можно дозвониться без проблем», - сказала она.

Ранее сообщалось, что новые машины скорой помощи поступят в 13 районов Псковской области.

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