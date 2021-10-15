Мобильные бригады МФЦ будут работать в пунктах вакцинации в Пскове и Великих Луках
В пунктах вакцинации в Пскове и Великих Луках со следующей недели будут работать мобильные бригады МФЦ. Об этом рассказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в очередном выпуске «Псковского телеграма».
Советник губернатора отметил, что у некоторых граждан возникают проблемы с QR-кодом и его распечаткой, в связи с чем было принято решение помогать жителям прямо в пунктах вакцинации.
«Насколько мне известно со следующей недели планируется, что в пунктах вакцинации будут работать мобильные бригады МФЦ, которые на месте будут помогать с распечаткой, - рассказал Антон Сергеев. – Прямо там можно будет получить QR-код».
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