Мобильные бригады МФЦ будут работать в пунктах вакцинации в Пскове и Великих Луках

18:12, 15 октября 2021, ПАИ

В пунктах вакцинации в Пскове и Великих Луках со следующей недели будут работать мобильные бригады МФЦ. Об этом рассказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в очередном выпуске «Псковского телеграма».

Советник губернатора отметил, что у некоторых граждан возникают проблемы с QR-кодом и его распечаткой, в связи с чем было принято решение помогать жителям прямо в пунктах вакцинации.

«Насколько мне известно со следующей недели планируется, что в пунктах вакцинации будут работать мобильные бригады МФЦ, которые на месте будут помогать с распечаткой, - рассказал Антон Сергеев. – Прямо там можно будет получить QR-код».