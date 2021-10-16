Михаил Ведерников предостерёг псковичей от мошенников в период переписи

11:54, 16 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предостерёг жителей региона от мошенников в период проведения Всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября. Она уже двенадцатая по счёту, первая цифровая и, как утверждают в органах статистики, последняя бумажная, напомнил глава региона в еженедельном видеообращении в Instagram.

Главное нововведение состоит в том, что каждый житель страны сможет принять в ней участие через сайт госуслуг и самостоятельно заполнить опросный лист.

Михаил Ведерников уточнил, что в традиционном формате анкету можно заполнить на стационарных переписных участках или в МФЦ. Также по домам и квартирам с 18 октября будут ходить переписчики.

Переписной лист состоит из 33 вопросов, из них 23 касаются социально-демографических характеристик: возраста, гражданства, места рождения, количества детей. Ещё 10 вопросов будут о жилищных условиях. Все данные записываются просто со слов человека.

«Перепись – это масштабная и крайне важная кампания. Но традиционно вместе с ней активизируются мошенники, поэтому хочу напомнить, как отличить официального переписчика», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Прежде всего, можно попросить его предъявить удостоверение, отпечатанное на Гознаке, и паспорт. При себе переписчики также будут иметь электронный планшет, сумку-портфель синего цвета с надписью «Росстат», брендированный шарф с надписью «Всероссийская перепись населения – 2020» и голубой жилет со светоотражающими полосами.

Если всё равно остаются сомнения, можно позвонить в Псковстат по телефону (8 8112) 79-09-69.

«Перепись даст самую актуальную и подробную информацию о жителях Псковской области, об условиях проживания в различных населённых пунктах, о деталях демографических процессов», – заметил губернатор. Её результаты на 10 лет сформируют базу для принятия управленческих решений как на региональном, так и на федеральном уровне.

«От всех нас зависит точность и полнота этой исторической работы. Призываю всех принять участие!» – обратился губернатор к жителям региона.