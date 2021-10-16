Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников предостерёг псковичей от мошенников в период переписи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предостерёг жителей региона от мошенников в период проведения Всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября. Она уже двенадцатая по счёту, первая цифровая и, как утверждают в органах статистики, последняя бумажная, напомнил глава региона в еженедельном видеообращении в Instagram.

Главное нововведение состоит в том, что каждый житель страны сможет принять в ней участие через сайт госуслуг и самостоятельно заполнить опросный лист.

Михаил Ведерников уточнил, что в традиционном формате анкету можно заполнить на стационарных переписных участках или в МФЦ. Также по домам и квартирам с 18 октября будут ходить переписчики.

Переписной лист состоит из 33 вопросов, из них 23 касаются социально-демографических характеристик: возраста, гражданства, места рождения, количества детей. Ещё 10 вопросов будут о жилищных условиях. Все данные записываются просто со слов человека.

«Перепись – это масштабная и крайне важная кампания. Но традиционно вместе с ней активизируются мошенники, поэтому хочу напомнить, как отличить официального переписчика», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Прежде всего, можно попросить его предъявить удостоверение, отпечатанное на Гознаке, и паспорт. При себе переписчики также будут иметь электронный планшет, сумку-портфель синего цвета с надписью «Росстат», брендированный шарф с надписью «Всероссийская перепись населения – 2020» и голубой жилет со светоотражающими полосами.

Если всё равно остаются сомнения, можно позвонить в Псковстат по телефону (8 8112) 79-09-69.

«Перепись даст самую актуальную и подробную информацию о жителях Псковской области, об условиях проживания в различных населённых пунктах, о деталях демографических процессов», – заметил губернатор. Её результаты на 10 лет сформируют базу для принятия управленческих решений как на региональном, так и на федеральном уровне.

«От всех нас зависит точность и полнота этой исторической работы. Призываю всех принять участие!» – обратился губернатор к жителям региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

16 октября 2021

Участок улицы Новосёлов перекрыт в Пскове
16 октября 2021

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона
16 октября 2021

Михаил Ведерников обсудил со Станиславом Стармолотовым меры приведения в порядок дорог региона
16 октября 2021

Ещё семь человек скончались от коронавируса в Псковской области

16 октября 2021

Губернатор назвал героями псковичей, спасших девочку из ледяной воды
16 октября 2021

Слухи о нехватке кислорода в псковской инфекционке развеял губернатор
16 октября 2021

Более 1000 человек скончались от коронавируса в России за сутки

16 октября 2021

Михаил Ведерников принял участие во Всероссийской переписи населения

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...