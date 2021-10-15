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«Роскосмос» рассказал, чем будет занята Юлия Пересильд и экипаж корабля до расстыковки с МКС

Псковичка Юлия Пересильд в составе экипажа корабля. Фото Роскосмос

Осталось немного времени до посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18). Экипаж корабля, в который кроме Героя России, космонавта Роскосмоса Олега Новицкого вошли участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко, продолжает подготовку к  непростым процедурам расстыковки, спуска с околоземной орбиты и приземления в казахской степи. Об этом сегодня сообщает корпорация «Роскосмос».

За прошедшие дни космонавты перегрузили все возвращаемые на Землю грузы, оборудование и результаты научных исследований на борт корабля, изучили бортовую документацию и отработали действия при возможных нештатных ситуациях.

Бортинженер 65-й длительной экспедиции Олег Новицкий, находящийся на борту Международной космической станции с 9 апреля 2021 года, прошёл полный сеанс восстановления в костюме отрицательного давления «Чибис», который должен помочь ему быстрее адаптироваться к условиям земной гравитации после посадки, а также отработал процедуру спуска на специальном компьютере-тренажёре.

Сегодня, 15 октября 2021 года, экипаж совместно со специалистами Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва) и Центра управления полетами ЦНИИмаш (оба предприятия входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос») продолжает активно готовиться к предстоящей посадке и выполняет работы по российской научной программе.

Напомним, «киноэкипаж» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко снимает первый художественный фильм в космосе о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Возвращение на Землю экипажа с уроженкой Пскова, актрисой Юлией Пересильд на борту запланировано на утро 17 октября.

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