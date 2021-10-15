На дорогах Пскова появилось много уток

23:39, 15 октября 2021, ПАИ

В последнее время уток в Пскове можно встретить не только в парках и скверах, расположенных возле водоемов, но и просто на улицах города, сообщает Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму.

Так, например, они часто посещают улицу Георгиевскую и их можно увидеть возле Центра туризма и творческих индустрий Пскова, а также возле Церкви Георгия со Взвоза.



Просим водителей, выбирающих путь по ул. Георгиевской, быть внимательными.