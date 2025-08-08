Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 9 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 9 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём столбики термометра покажут от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет низким.

