Большинство псковичей не хотят проходить собеседования с ИИ – опрос

10:27, 08 августа 2025, ПАИ

Большинство псковичей не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве. Результаты опроса ПАИ предоставила пресс-служба сервиса SuperJob.

В настоящее время лишь 4 % псковичей готовы полностью доверить ИИ проведение собеседований с кандидатами на вакансии. 42 % опрошенных допускают частичное использование компьютерных алгоритмов, тогда как ещё 42 % выступают против этого.

Пройти собеседование с ИИ вместо рекрутера согласны 15 % жителей, а 30 % склонны к этому. Комментарии показывают, что для некоторых решающим фактором является интерес к новизне («Как всё новое и неизвестное это вызывает любопытство»), для других важна субъективность человеческой оценки («Так можно избежать дискриминации», «Рекрутер – это человек. Сегодня у него одно настроение, а завтра другое»). 19 % имеют абсолютно негативное мнение, а 36 % скорее против («Не доверяю», «Для меня это было бы признаком неуважения, желания сэкономить и небрежного отношения работодателя к потенциальному работнику»).

Мужчины чаще, чем женщины, выступают против использования ИИ на собеседованиях, в то время как среди женщин больше тех, кто поддерживает ограниченное применение новых технологий.

Среди горожан в возрасте до 35 лет больше людей, считающих допустимым частичное использование ИИ на собеседованиях, по сравнению с теми, кто старше.

Граждане с высшим образованием чаще, чем респонденты, которые окончили колледж, поддерживают идею о том, что ИИ должен помогать рекрутерам на собеседованиях, но не заменять их. При этом степень готовности пройти интервью с ИИ у опрошенных с высшим образованием ниже, чем у тех, кто имеет среднее профессиональное образование.