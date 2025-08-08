Газопровод построили в псковской деревне Заборовка

10:31, 08 августа 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод построили в деревне Заборовка Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Протяжённость сетей, проложенных по программе догазификации, составляет 5,3 километра. Они позволяют газифицировать 69 домовладений.

С жителями деревни уже заключили 24 договора на догазификацию, половина из них – комплексные, в рамках которых ведётся как строительство сетей, так и подготовка домовладений к приёму газа.

Ранее сообщалось, что внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Мазилино Псковского района, а распределительный газопровод протяжённостью десять километров – в деревне Северик Псковского района.