Итоги приёмной кампании подвели в ПсковГУ

10:15, 08 августа 2025, ПАИ

Итоги приёмной кампании 2025 года подвели в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Всего на программы бакалавриата и специалитета поступило 18,5 тысячи заявлений от трёх тысяч абитуриентов, что на 10 % превысило итоги прошлого года.

Кроме того, выросло число поступающих через сервис на «Госуслугах» «Поступление в вуз онлайн», но также сохраняется и активная коммуникация по телефону и в социальных сетях.

Как отметили в приёмной комиссии вуза, вырос конкурс на инженерные программы «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», («Строительство», «Электроэнергетика и электротехника»), IT-программы («Прикладная информатика», «Информатика и вычислительная техника»). Высокой популярностью у абитуриентов пользовались также медицинские программы («Лечебное дело»). По-прежнему у поступающих вызывают интерес гуманитарные программы, в числе которых «Реклама и связи с общественностью», «Государственное и муниципальное управление» и «Психология».

Также в 2025 году увеличилось количество абитуриентов, поступающих в вуз в рамках отдельной квоты – ветеранов СВО и их детей. На 117 выделенных мест было зачислено 90 человек (77 %), тогда как в прошлом году по отдельной квоте поступило 68 абитуриентов из 131 (52 %).

По данным пресс-службы вуза, увеличились и показатели целевого набора. В рамках целевой квоты зачислено 95 человек, из них 51 – на программу «Лечебное дело». В прошлом году в ПсковГУ поступило 70 целевиков. Средний балл ЕГЭ у абитуриентов, выбравших этот трек поступления, составил 60,7.

«Продолжается набор в магистратуру университета. Вуз предлагает около 30 программ обучения: от педагогического образования до технических специальностей. Для многих людей магистратура сегодня – это возможность поменять профиль работы и расширить профессиональную сферу деятельности», – подчеркнул врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

Напомним, в этом году в ПсковГУ выделено 1 628 бюджетных мест, в том числе на очном бакалавриате и специалитете – 730. Средний балл ЕГЭ зачисленных на очную форму обучения на бюджетные места составил 64,68.

В число наиболее востребованных специальностей с акцентом на обеспечение практической подготовки будущих студентов вошли «Лечебное дело», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, сетевая программа «Инжиниринг технологического оборудования», «Прикладная информатика», «Реклама и связи с общественностью», «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (история и обществознание)», а также «Специальное (дефектологическое) образование (логопедия)».