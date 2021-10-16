Михаил Ведерников принял участие во Всероссийской переписи населения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие во Всероссийской переписи населения. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Глава региона отметил, что выбрал самый оперативный и безопасный способ это сделать – через личный кабинет на портале «Госуслуги». Весь процесс, по его словам, занял в общей сложности 15 минут.
«Цель переписи – собрать полные данные о том, кто и как живёт в России, об уровне образования россиян, национальности, семейном положении. В ближайшие 10 лет эти данные станут основной для всех управленческих решений как на региональном, так и на федеральном уровне, станут базой для проведения научных исследований», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Губернатор призвал псковичей принять участие в переписи любым удобным способом – через кабинет на «Госуслугах», на стационарном участке или в разговоре с переписчиком.
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября.
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