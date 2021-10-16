Михаил Ведерников принял участие во Всероссийской переписи населения

11:00, 16 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие во Всероссийской переписи населения. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что выбрал самый оперативный и безопасный способ это сделать – через личный кабинет на портале «Госуслуги». Весь процесс, по его словам, занял в общей сложности 15 минут.

«Цель переписи – собрать полные данные о том, кто и как живёт в России, об уровне образования россиян, национальности, семейном положении. В ближайшие 10 лет эти данные станут основной для всех управленческих решений как на региональном, так и на федеральном уровне, станут базой для проведения научных исследований», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор призвал псковичей принять участие в переписи любым удобным способом – через кабинет на «Госуслугах», на стационарном участке или в разговоре с переписчиком.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября.