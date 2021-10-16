Более 1000 человек скончались от коронавируса в России за сутки

11:27, 16 октября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксированы 1 002 смерти пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 33 208 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровели 21 883 человека.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за последние сутки коронавирусом заразились 252 человека, общее количество инфицированных за весь период пандемии выросло до 53 905. Коечный фонд в медучреждениях региона расширен до 1 035 мест.