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Общество

45% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России

В России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 45 %. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19. 

«По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла — 47,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45 процентов», – говорится в сообщении.

В Москве коллективный иммунитет составляет 61 %, в Подмосковье — 64 %, в Санкт-Петербурге — 58 %.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за последние сутки коронавирусом заразились 252 человека, общее количество инфицированных за весь период пандемии выросло до 53 905. За сутки в регионе умерло ещё семь пациентов. Коечный фонд в медучреждениях региона расширен до 1 035 мест.  

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