Корабль с уроженкой Пскова Юлией Пересильд на борту приземлился в Казахстане

07:41, 17 октября 2021, ПАИ

Корабль «Ю. А. Гагарин» с уроженкой Пскова, актрисой Юлией Пересильд на борту приземлился в Казахстане. Она вернулась на Землю после 12 суток в космосе.

К аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. Юлия Пересильд и Клим Шипенко находились на орбите с 5 октября, космонавт Олег Новицкий - с 9 апреля.

Посадку транслирует Первый канал в прямом эфире и онлайн.

5 октября с Байконура на Международную космическую станцию отправился первый в мире экипаж кинематографистов. В состав основного экипажа вошли съемочная группа космической драмы «Вызов» - Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир МКС-66, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Все новости о полете псковички Юлии Пересильд в космос можно посмотреть в сюжете.