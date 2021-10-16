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Культура

Владимир Машков сыграет главного конструктора в космической драме «Вызов»

Актёр Владимир Машков исполнит роль главного конструктора в фильме «Вызов», который снимался в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Корабль «Ю. А. Гагарин» совершил посадку в Казахстане в 7:35 17 октября. На нем на землю вернулись космонавт Олег Новицкий, уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

На борту МКС впервые в мире снимался художественный фильм. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Пересильд и Шипенко провели на орбите 12 суток. Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

Все новости о съемках фильма и о том, как псковичка готовилась к полёту, читайте в сюжете. 

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