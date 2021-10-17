Михаил Ведерников поделился фотографиями из детства

10:34, 17 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился фотографиями из детства. Снимки с отцом он опубликовал на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что быть отцом – это значит нести ответственность за своих детей, за их настоящее и будущее, а также отдавать все свои силы и время, чтобы воспитать их честными, умными и достойными людьми.

Он заявил, что благодарен своему отцу за сотни радостных моментов детства и юности, за то, что научил быть мужчиной, брать на себя ответственность и быть защитой и опорой близким.

Глава региона поздравил с Днём отца всех пап, дедушек и прадедушек. Он пожелал, чтобы семьи жителей региона были полны любви и тепла, а дети всегда радовали своими успехами.