В России впервые празднуют День отца

08:24, 17 октября 2021, ПАИ

17 октября в России впервые празднуется День отца, официально установленный Указом президента РФ «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Праздник будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье октября, сообщает calend.ru.

Раньше «официальный» день был только у российских мам - в последнее воскресенье ноября. Представители общественности и политики не раз выступали с инициативой установить День отца на официальном уровне. Весной 2021 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о деятельности Совета отцов и о традициях их чествования в регионах России. Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца, которое поддержал глава государства. Впоследствии он подписал соответствующий указ.

День отца отмечают и в других странах, в большинстве – это третье воскресенье июня.

Напомним, в этом году в Псковской области восемь отцов получили сертификат на материнский капитал.