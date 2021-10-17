Елена Полонская назвала приоритетное направление развития Пскова

11:04, 17 октября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская назвала обустройство улиц и дорог одним из приоритетных направлений развития инфраструктуры Пскова и региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Глава города поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Она отметила, что качественные дороги во многом определяют инвестиционную привлекательность территории, способствуют расширению культурных, образовательных и деловых коммуникаций, являются необходимым условием благополучия сограждан.

«Искренне благодарю всех, кто строит, ремонтирует и обслуживает дороги за высокий профессионализм. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!» - обратилась она к дорожникам.