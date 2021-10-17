Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:57, 17 октября 2021, ПАИ

Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии болезнь унесла жизни 852 пациентов, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего зарегистрировано 54 159 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в том числе 254 — за минувшие сутки. Выздоровело 45 727 человек, из них 182 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент проведено 574 432 исследования на коронавирус.

Напомним, в Псковской области выявили два новых очага коронавируса. Всё о четвёртой волне COVID-19 читайте здесь.