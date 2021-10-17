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Общество

Четыре проекта от Псковской области вышли в финал премии «Мы вместе»

Четыре проекта от Псковской области вышли в финал Международной премии «Мы вместе», сообщает официальный Telegram-канал региона.

Область представляют Снежана Еромалева с проектом «Экосуббота», Алина Корныльева с проектом «Доброволец Псковской области», Центр культуры «Юбилейный» из города Острова с проектом «Муниципальный ресурсный центр Островского района» и «Карта убитых дорог» общественной организации «Убитые дороги».

Победителей премии определит голосование. Проголосовать за участников можно на сайте добро.рф до 5 ноября.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона поддержать конкурсантов. Он отметил, что премия «Мы вместе» поможет определить самые эффективные практики и рассказать о них всей стране.

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