В псковском приюте для бездомных животных «Лесопилка» закончилась вода

13:54, 17 октября 2021, ПАИ

В приюте для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове закончилась вода. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Зоозащитники просят помочь заполнить пустые бутылки. «Сегодня уже сами ездили за водой, но на это уходит много драгоценного для сотрудников приюта времени. Пожалуйста, если у кого-то будет возможность помочь с водой, приезжайте за пустыми бутылями», - попросили в «Зоозащите».

В организации пояснили, что водовоз приезжает по четвергам, но на этой неделе машина не прибыла. «Бывает форс мажор. И мы без воды», - добавили волонтёры.

Приют «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Телефон для связи: 89113623125.

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