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В честь Дня отца Игорь Дитрих получил памятную медаль реготделения «Союза женщин России»

В честь Дня отца депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих получил памятную медаль регионального отделения «Союза женщин России». Награду вручила председатель организации Наталья Никифорова, сообщает сайт er.ru.

Церемония награждения состоялась на площадке партии с участием руководителя регионального исполнительного комитета Максима Адамчука.

Наталья Никифорова рассказала, что Игорь Дитрих стал первым отцом в Псковской области,

который награждён памятной медалью, грамотой от Союза женщин России и подарками от партийного регионального отделения. «Игорь Иванович - Глава семьи с большой буквы. Он потомственный врач, воспитал двух сыновей и дочь и стал дедушкой. Известный в Псковской области хирург, политик успевает посвящать свободное время земле, саду. Вместе с Максимом Адамчуком мы пожелали Игорю Ивановичу, его семье, детям, внукам крепкого здоровья, радостного настроения, счастья и личного профессионального успеха», - добавила Наталья Никифорова.

День Отца, начиная с этого года, будут отмечать каждый год в третье воскресенье октября. С инициативой об учреждении праздника выступали активисты «Единой России» во время работы над народной программой. Инициативу партии поддержал президент РФ Владимир Путин.

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