Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования города

12:03, 18 октября 2021, ПАИ

Псковский архитектор Сергей Станкевич рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства, пишет «Псковская правда».

Ранее исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что вместо обычных крышек канализационных люков в Пскове могут появиться дизайнерские. Пять лет назад Сергей Станкевич уже обращался к псковским властям с подобным проектом.

По словам архитектора, с 2012 по 2016 год он получал дополнительное архитектурное образование в Испании. Благодаря командировкам по различным странам он увидел много интересного, и эти знания легли в основу проекта по созданию многофункциональных остановочных комплексов, который он разрабатывал вместе со студентами школы дизайна.

Сергей Станкевич отметил, что на основе опыта других городов Европы и России были придуманы визуальные решения, которые могут быть актуальны и для Пскова.

Так, на остановках предлагалось сделать интересный факт о территории, где находится остановка. В новых районах вместо исторической справки на остановке предлагалось сделать прогнозную, где сообщать о планах по развитию района.

По замыслу авторов проекта, люки-метки должны быть расположены таким образом, чтобы по ним можно было выстроить маршрут прогулки-экскурсии. В процессе появились и другие идеи, в том числе брендированные крышки люков, фонари.

«Была идея, чтобы крышки люков были разными и пронумерованными», - отметил Станкевич. Такая идея могла заинтересовать людей пойти дальше, посмотреть или сфотографировать и выложить в соцсети.

Архитектор отметил, что его порадовало предложение Бориса Елкина. «Надеюсь, у него все получится! Идея хорошая!» - добавил он.