Семь протоколов составили на псковичей за отсутствие маски в автобусах

15:23, 18 октября 2021, ПАИ

18 октября представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели рейд по проверке соблюдения псковичами антикоронавирусных мер, введенных в Псковской области. В результате проверки составлено семь протоколов, которые будут направлены на рассмотрение в суд, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Рейд проходил на остановках «площадь Ленина» и «Петровская». Пассажиров без масок, выходящих из автобусов, встречали полицейские и представители комитета и составляли протоколы.

Сегодня с 11:00 до 12:00 дня было составлено семь протоколов за нарушение предписания главного санитарного врача Псковской области.

Все нарушители комментировали проверяющим, что сняли маску перед выходом из автобуса. Однако это тоже является нарушением при соблюдении антиковидных мер в регионе.

Сотрудники полиции при составлении протокола уточнили для одного из нарушителей, что пассажир общественного транспорта обязан находиться в маске с момента входа и выхода из транспорта. Стоять в автобусе без маски, до выхода из него, также является административным нарушением.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





































Напомним, что 15 октября во время рейда было составлено пять протоколов. Также одного из псковичей задержали за нарушение масочного режима. При нарушении ограничений псковичам может грозить штраф от 1000 до 30 000 рублей.