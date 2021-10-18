Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семь протоколов составили на псковичей за отсутствие маски в автобусах

18 октября представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели рейд по проверке соблюдения псковичами антикоронавирусных мер, введенных в Псковской области. В результате проверки составлено семь протоколов, которые будут направлены на рассмотрение в суд, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Рейд проходил на остановках «площадь Ленина» и «Петровская». Пассажиров без масок, выходящих из автобусов, встречали полицейские и представители комитета и составляли протоколы.

Сегодня с 11:00 до 12:00 дня было составлено семь протоколов за нарушение предписания главного санитарного врача Псковской области.

Все нарушители комментировали проверяющим, что сняли маску перед выходом из автобуса. Однако это тоже является нарушением при соблюдении антиковидных мер в регионе.

Сотрудники полиции при составлении протокола уточнили для одного из нарушителей, что пассажир общественного транспорта обязан находиться в маске с момента входа и выхода из транспорта. Стоять в автобусе без маски, до выхода из него, также является административным нарушением.

  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ
  • Семь протоколов составлено на пассажиров псковских автобусов за отсутствие маски
    Фото: ПАИ

Напомним, что 15 октября во время рейда было составлено пять протоколов. Также одного из псковичей задержали за нарушение масочного режима. При нарушении ограничений псковичам может грозить штраф от 1000 до 30 000 рублей.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

18 октября 2021

Итоги опроса: больше половины пользователей сайта ПАИ планируют провести выходные дома
18 октября 2021

Семь протоколов составили на псковичей за отсутствие маски в автобусах
18 октября 2021

Дождь и до +8 градусов ожидается в Псковской области 19 октября
18 октября 2021

Фоторепортаж: «НХЛ» в Пскове
18 октября 2021

Скончалась экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева
18 октября 2021

Глава Пскова приняла участие в обсуждении вопроса по благоустройству двора на улице Юбилейной
18 октября 2021

Псковичей призывают не платить соседям за услугу по обращению с ТКО
18 октября 2021

Треть жителей Псковской области хочет усилить меры по борьбе с коронавирусом

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...