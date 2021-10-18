Лучшего папу назвали в Острове

14:04, 18 октября 2021, ПАИ

Определён победитель онлайн-конкурса «Лучший папа», который проходил в Острове с 11 по 17 октября. Им стал Юрий Вернигоров, сообщили Псковскому агентству информации в центре культуры «Юбилейный».

Всего за звание лучшего боролись восемь мужчин. В рамках конкурса их дети нарисовали своих отцов и устроили творческую презентацию. Сами участники прошли творческое и кулинарное испытания.

Награждение состоится 21 октября в 16:00 в ЦК «Юбилейный». Дипломы за участие и подарки ждут всех конкурсантов.

Напомним, что 17 октября впервые отмечался День отца, который был утверждён указом президента РФ Владимира Путина. Этот день будет праздноваться ежегодно в третье воскресенье октября.