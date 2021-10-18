Прощание со Светланой Андреевой состоится 20 октября на Мироносицком кладбище

15:02, 18 октября 2021, ПАИ

Прощание с экс-депутатом Псковской городской Думы, руководителем ООО «Калейдоскоп» Светланой Андреевой состоится 20 октября на Мироносицком кладбище в 10:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили родственники Светланы Андреевой.

Светлана Андреева скончалась на 68-м году жизни 18 октября.

В 2003 году ведущее предприятие отрасли питания города Пскова кафе «Калейдоскоп» и его руководитель занесены в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова», неоднократно награждались дипломами и почетными знаками Всероссийского конгресса рестораторов и руководителей предприятия питания за большой вклад в развитие индустрии питания в Псковской области.

В 2005 году занесена в энциклопедию «Лучшие люди России» (4-е издание «Родины славные сыны и дочери»).

В 2007 году награждена дипломом администрации города Пскова за безусловное лидерство в системе общественного питания города Пскова.